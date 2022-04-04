Инсценировку в украинской Буче пытаются использовать в антироссийских целях. Об этом 4 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с замгенсека ООН Мартином Гриффитсом, передает РИА Новости

Лавров рассказал о подвижках в ходе российско-украинских переговоров © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Накануне украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших.

Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что «погибшие» шевелят руками.

В Минобороны РФ назвали видеозаписи из города «очередной провокацией». Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.