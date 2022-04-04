Более 1/3 жителей Словакии уверены, что именно Запад спровоцировал военный конфликт внутри Европы. Это показало исследование Словацкой академии наук, которое было проведено в середине марта

Запад против России. Но глобальный Юг не спешит поддерживать Европу и США © AP, John Minchillo, Pool

«Самое низкое доверие мы обнаружили к сообщениям о том, что война в Украине инсценирована и что актерам и актрисам (11%) платят за кадры, или что Украина разрабатывает ядерное или другое радиоактивное оружие (13%). Но более четверти людей верят сообщениям, например, о том, что Россия пытается разоружить и денацифицировать Украину путем военной интервенции в Украине (28%). Также 34% словаков считают, что война на Украине была преднамеренно спровоцирована западными странами и что Россия лишь ответила на их провокацию. А около трети словаков убеждены, что геноцид был совершен против русских меньшинств на востоке Украины.

Эти данные приводит один из авторов исследования и замеров общественных настроений в Словакии Якуб Шрол. Среди тех, кто доверяет информации российских СМИ, люди разных возрастных и социальных групп.

«Результаты также показывают, что доверие к российской информации совпадает с общей симпатией к России. Мы также видим большее доверие к прокремлевским нарративам среди людей, которые считают, что нам в Словакии было лучше при прежнем режиме, чем сегодня, и в то же время предпочитают общество, в котором правит один сильный и решительный лидер, в противовес сегодняшней либеральной демократии», — резюмировал Шрол.