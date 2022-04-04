До появления российского телевещания в городе местные жители были вынуждены наблюдать по центральным украинским телеканалам сюжеты, в которых говорилось, что «жители Мелитополя сами себя обстреляли», сообщил эксперт.
«Сейчас в Мелитополе включены российские телеканалы — люди увидели жизнь под совершенно другим углом, увидели правду, избавляются от когнитивного диссонанса, вызванного украинской пропагандой. Этот процесс не очень быстрый, но неизбежный», — сказал Шарлай.
Жители области хотят определённости, хотят знать что их ждёт в будущем. Наши сторонники хотят быть уверены, что Россия вернулась навсегда — что украинских нацистов здесь больше никогда не будет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.