Жители Мелитополя до освобождения города российскими войсками жили под постоянным воздействием украинской пропаганды. О том, как российские войска принесли свободу и в информационную сферу, рассказал в интервью Украина.ру Артем Шарлай, помощник члена Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области

До появления российского телевещания в городе местные жители были вынуждены наблюдать по центральным украинским телеканалам сюжеты, в которых говорилось, что «жители Мелитополя сами себя обстреляли», сообщил эксперт. Российские военные доставили гуманитарную помощь в Мелитополь © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

«Сейчас в Мелитополе включены российские телеканалы — люди увидели жизнь под совершенно другим углом, увидели правду, избавляются от когнитивного диссонанса, вызванного украинской пропагандой. Этот процесс не очень быстрый, но неизбежный», — сказал Шарлай.

Жители области хотят определённости, хотят знать что их ждёт в будущем. Наши сторонники хотят быть уверены, что Россия вернулась навсегда — что украинских нацистов здесь больше никогда не будет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.