Мэр Чернигова Владислав Атрошенко 4 апреля в эфире «Украина 24» раскритиковал действия руководителей украинских силовых ведомств и правительства с момента начала спецоперации РФ на Украине

Минобороны РФ заявило о блокировании Чернигова © commons.wikimedia.org, Test-off

Он также призвал «дать откровенный ответ на вопрос, может ли это правительство обеспечить развитие Украины».

Только после этого, по его мнению, можно будет «выстраивать фундамент нового государства Украина».

Градоначальник предположил, что после того как он озвучил эти вопросы, его больше не будут приглашать на украинские эфиры.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.