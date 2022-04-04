Глава министерства иностранных дел (МИД) Грузии Давид Залкалиани подал в отставку. Он продолжит работу в качестве посла Грузии в США, передает 4 апреля грузинский «Первый канал»

Президент Грузии заявила о поддержке санкций против России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Ираклий Гарибашвили поблагодарил Залкалиани за работу.

Премьер назвал США самым важным стратегическим партнером Грузии. По его словам, задача Тбилиси — вывести отношения между двумя странами на новый, более высокий уровень.

«Я верю, что Давид сможет сделать это», — заявил он.

Залкалиани со своей стороны пообещал, что добьется этого.

«Я горжусь тем, что мы очень четко отстаиваем свои позиции во всех международных форматах. Мы представлены везде, будь то ООН, ОБСЕ, Евросоюз, Совет Европы», — добавил он.

Новым министром иностранных дел стал Илья Дарчиашвили, который до этого занимал должность главы администрации правительства. Ранее он был послом Грузии в Польше.

Залкалиани в 2012 году был назначен первым заместителем министра иностранных дел, а шесть лет спустя возглавил ведомство. В январе 2021 года он стал вице-премьер-министром Грузии. В конце марта Залкалиани назвал разговоры о вхождении Южной Осетии в состав России неприемлемыми для Грузии. Ранее глава республики Александр Бибилов заявил о намерении предпринять юридические шаги для этого. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года, этому предшествовал военный конфликт с Грузией.