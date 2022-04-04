«По имеющимся сведениям, министерство обороны Украины распространило видео… в целях дискредитации российских военнослужащих», — говорится в материале.
Бастрыкин поручил принять меры к «разоблачению причастных к изготовлению фейка людей и дать процессуальную оценку их действиям по уголовной статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ"».
Накануне украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча, где на дороге лежат тела погибших. Многие пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что «погибшие» шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из «погибших» меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что видео является «очередной провокацией». Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.