Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК РФ дать процессуальную оценку фейковому видео об «убийстве мирных жителей» в городе Буча Киевской области, сообщили 4 апреля в Telegram-канале ведомства

Захарова прокомментировала кадры из Бучи © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Бастрыкин поручил принять меры к «разоблачению причастных к изготовлению фейка людей и дать процессуальную оценку их действиям по уголовной статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ"».

Накануне украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча, где на дороге лежат тела погибших. Многие пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что «погибшие» шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из «погибших» меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.

В Минобороны РФ заявили, что видео является «очередной провокацией». Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.