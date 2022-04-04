Переговоры между Россией и Украиной разделили на четыре основных направления. Об этом 3 апреля сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с некоторыми аспектами этого процесса

Акопов объяснил, для чего на самом деле нужны переговоры России и Украины © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

После переговоров в Стамбуле глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский уже говорил, что украинская сторона согласна на нейтральный статус страны. С некоторыми оговорками с этим согласился и глава украинской делегации Давид Арахамия.

При этом до сих пор нет согласия по вопросу гарантий такого внеблокового статуса между сторонами, сказал собеседник издания: украинцы хотят гарантий своей безопасности, которые напоминали бы ст. 5 договора НАТО, то есть обещали прямую военную помощь в случае угрозы.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что по вопросу о внеблоковом статусе Украины принципиальных разногласий нет. Но, отмечает он, сейчас переговоры идут между Россией и Украиной, а гарантии безопасности должны предоставлять несколько государств, а в каком объеме они готовы их предоставить, пока неизвестно.

На прошлой неделе представитель правительства Великобритании заявил, что гарантии Украине возможны, но не такие, как в случае членства страны в НАТО.

Вторым направлением переговоров является вопрос демилитаризации, а по сути — ограничений в отношении украинской армии, говорит источник. Украина настаивает на том, чтобы сохранить текущую численность войск, в то время как, по мнению России, она должна быть меньше в несколько раз и не иметь ряда дальнобойных систем, продолжает он.

Политическое устройство Украины также является предметом переговоров. По этому вопросу есть разногласия, согласен Кортунов, ведь Россия будет настаивать на категорическом устранении праворадикальных политических группировок: «Но именно эти группировки оказывают России наибольшее сопротивление и активны в общественном пространстве на Украине».

Самым сложным, по словам этого источника, является четвертое направление переговоров — о границах Украины. В этом вопросе нет признаков компромисса.

Публично российская сторона не раз заявляла, что ее позиция состоит в том, что Крым — российский и этот статус обсуждению не подлежит, как и признание независимости республик Донбасса в границах Луганской и Донецкой областей. Одновременно появились признаки того, что в Херсонской области и части Запорожской создаются местные органы власти, в том числе при российской поддержке. Украинская же сторона требует вывода российских войск на линию 23 февраля.

Обозначенные направления охватывают весь спектр вопросов, который необходим для мирного урегулирования, и без их решения политического соглашения не получится, считает руководитель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

Все направления переговоров взаимосвязаны, говорит близкий к администрации президента источник: «То есть договоренности ни по одному из них отдельно практического смысла не имеют, и неудачный исход по одному из направлений испортит результат». Но, вероятно, это небыстрый процесс, ведь «любой из четырех блоков не будет работать без полной смены нынешней власти» на Украине, полагает собеседник издания.

По словам источника в Госдуме, помочь в эффективном проведении переговоров могут достигнутые успехи при проведении военной спецоперации. Он отметил, что ранее министр иностранных дел Сергей Лавров говорил о прогрессе в переговорах по внеблоковому и безъядерному статусу Украины.

На прошлой неделе в Стамбуле прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча длилась около трех часов. По итогам переговоров Мединский, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Также он назвал возможным скорое заключение мира между РФ и Украиной.