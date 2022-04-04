Глава Чечни Рамзан Кадыров 4 апреля опубликовал в своем Telegram-канале видео боев в Мариуполе и заявил, что большая часть города находится под контролем российских военных

Леонков рассказал, почему Мариуполь было так трудно освободить © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире «Россия 24» подтвердил, что центральная часть Мариуполя практически перешла под контроль сил ДНР, остается промзона и порт, «зачистка продолжается». По его словам, бои сейчас проходят в районе Старомарьинки, на данный момент около 40% населенных пунктов находится под контролем сил ДНР.

Он добавил, что небольшое продвижение есть между Донецком и Горловкой, минуя Авдеевку, однако там оказывается жестокое сопротивление и каждый дом является крепостью.

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.

Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона «Восток» ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк «Азов», против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.