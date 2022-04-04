«Как и сотни тысяч чеченцев, переживших беззаконие военной хунты, я прекрасно понимаю, насколько важно в освобожденных от бандитов городах и селах наладить работу временных или постоянных администраций, комендатур и прочих органов государственной власти», — написал Кадыров.
Он считает, что в каждом населенном пункте необходимо определить руководителя с «организационным потенциалом», чтобы «помощь любого рода» доходила до конкретного адресата.
«Да, в первые дни это бывает очень сложно организовать. Недопонимание, отсутствие координации между различными органами, попытки бандитов помешать мирному процессу — от этого никто не застрахован. Но подумайте о тех, кому еще сложнее, — мирных жителях освобожденных населенных пунктов, которые не знают, куда обращаться, к кому идти и от кого ждать помощи», — отметил глава Чечни.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.