Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 3 апреля отметил в своем Telegram, что по опыту региона понимает, насколько важно наладить работу органов государственной власти в освобожденных городах и селах Донбасса

Кадыров обратился к «Азову», Закарпатье задумалось о будущем, националисты режут головы, потери Украины. Хроника событий на Украине на 11:00 1 апреля © Пресс-служба главы Чеченской Республики / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанк написал Кадыров.

Он считает, что в каждом населенном пункте необходимо определить руководителя с «организационным потенциалом», чтобы «помощь любого рода» доходила до конкретного адресата.

«Да, в первые дни это бывает очень сложно организовать. Недопонимание, отсутствие координации между различными органами, попытки бандитов помешать мирному процессу — от этого никто не застрахован. Но подумайте о тех, кому еще сложнее, — мирных жителях освобожденных населенных пунктов, которые не знают, куда обращаться, к кому идти и от кого ждать помощи», — отметил глава Чечни.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.