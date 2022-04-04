Глава министерства иностранных дел (МИД) Италии Луиджи Ди Майо 3 апреля в эфире телеканала Rai3 заявил, что западные страны могут ввести новые санкции против России после материалов из украинского города Буча

Украинские дети пропадают, провокация в Буче. Хроника событий на Украине на утро 4 апреля © AP, Sergei Grits

По его словам, Италия не накладывает вето на пятый пакет санкций Евросоюза в связи с событиями на Украине.

Ди Майо отметил, что конфликт на Украине еще может обостриться в ее восточных регионах после передислокации российских войск.

Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что «трупы» шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из «погибших» встает, едва автомобиль проезжает мимо.

В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются очередной провокацией. Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.