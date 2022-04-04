«Понятно, что события в Буче, то, что мы видели в эти часы… справедливо вызывают волну возмущения, которая приведет ЕС и всех союзных партнеров к новым санкциям», — сказал Ди Майо.
По его словам, Италия не накладывает вето на пятый пакет санкций Евросоюза в связи с событиями на Украине.
Ди Майо отметил, что конфликт на Украине еще может обостриться в ее восточных регионах после передислокации российских войск.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что «трупы» шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из «погибших» встает, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются очередной провокацией. Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.