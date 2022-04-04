Отказ от российского газа и отсутствие поставок зерна в Европу грозит жителям континента голодом. Об этом сообщило на днях иранское издание Farda

Антироссийские санкции ЕС негативно влияют на жизнь европейцев — дипломат © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Дональда Туска о том, что стоимость хлеба в стране вырастет вчетверо в случае срыва посевной на Украине и отсутствия поставок зерна из России.

Автор подчеркнул, что, несмотря на то что экс-чиновник говорил о Польше, аналогичные проблемы угрожают и другим европейским странам.

Другая опасность для континента — подорожание топлива. Евросоюз отказался покупать российский газ за рубли, что привело к резкому скачку цен. Это, в свою очередь, отразилось на стоимости энергии и автомобильного топлива, что повлияет на поставки различных товаров, в том числе, продовольствия, предупредило Farda.

Отмечается, что, помимо посевной на Украине, события в стране ударили и по транзиту продовольствия через республику. На Россию и Украину приходилось около 30% мирового экспорта пшеницы и 20% кукурузы, и сокращение поставок из двух стран приведет к подорожанию продовольствия по всему миру.

Помимо прочего, подорожали минеральные удобрения. Это произошло из-за роста цен на газ после введения санкций против России. Подчеркивается, что европейские сельхозпроизводители уже устраивают массовые протесты против роста цен.

В Польше ожидают, что в конце года стоимость самой дешевой полукилограммовой буханки хлеба достигнет 2,4 евро (около 220 рублей), в Германии же цены грозят достигнуть отметки десять евро (около 920 рублей).

«Из-за всех вышеупомянутых проблем и критической их важности для Европы, весьма вероятно, что европейским политикам и правительствам уже в самое ближайшее время придется "поступаться принципами"», — говорится в материале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

В ответ Запад ввел против Москвы новые санкции, направленные прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Также в Европе стали чаще призывать снизить зависимость от российских энергоресурсов. В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.