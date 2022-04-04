Если основные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт, Москва может заработать на них почти 321 миллиард долларов. Об этом на днях сообщило агентство Bloomberg

Антироссийские санкции ЕС негативно влияют на жизнь европейцев — дипломат © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Несмотря на <…> удушающее давление на российские финансы из-за рубежа, Bloomberg Economics ожидает, что в этом году Москва заработает почти 321 миллиард долларов от экспорта энергоносителей, что более чем на треть больше, чем в 2021 году. Россию также может ожидать рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое, по мнению Института международных финансов (IIF), может достичь 240 миллиардов долларов», — говорится в материале.

Согласно отчету группы IIF, действующие санкции не смогли остановить приток в Россию «твердой валюты».

Эксперты также отметили, что доходы от продажи энергоносителей позволили Москве смягчить последствия жестких ограничительных мер, введенных Западом.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.

В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.