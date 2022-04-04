Посол России в США Анатолий Антонов 3 апреля заявил в интервью американскому изданию Newsweek, что к жертвам среди гражданского населения киевского предместья Буча мог привести артобстрел со стороны украинских военных

Посол Антонов призвал США перестать размахивать «санкционной дубиной» © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Он назвал очевидным, что «киевский режим пытается перевалить вину за все свои злодеяния на Россию».

Накануне украинские власти и СМИ опубликовали видеозапись, снятую якобы в Буче Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. В Сети обратили внимание, что «трупы» шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из «погибших» встает, едва автомобиль проезжает мимо.

В Минобороны России также назвали эти кадры провокацией. Там подчеркнули, что за все время нахождения пункта под контролем россиян ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Помимо этого, в ведомстве обратили внимание, что российские войска покинули город 30 марта, а на следующий день мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но не сообщил о каких-либо жертвах среди мирного населения, а первые «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день пребывания ВСУ в городе.