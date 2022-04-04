США нарушили данные России после окончания холодной войны обещания не расширять НАТО и не стали извиняться за это, сообщила на днях китайская газета Global Times

США хотят разжечь войну между Россией и НАТО руками Польши - Евсеев © REUTERS, Ints Kalnins

«США впоследствии нарушили свои обещания, данные постсоветской России, что НАТО не будет расширяться», — говорится в публикации.

По словам журналиста, попытки НАТО и ЕС посягнуть на сферы влияния России стало причиной конфликтной ситуации между сторонами.

«Это логическая особенность теории международных отношений, как повторяет ведущий ученый Джон Миршаймер, в которой одну страну хотят заманить в ловушку и окружить с помощью враждебного военного союза, что является прямым путем к конфликту. Запад не извиняется за это, полагая, что имеет право поступать так», — считает обозреватель.

Публицист отметил, что западная экспансия спровоцировала Евромайдан в Киеве, вызвав волну антироссийского национализма, которая стала началом геополитической борьбы за будущее Украины.

«США и их союзники в своей гордыне отказались идти на компромисс, запустив цепную реакцию событий, ведущих к сегодняшнему дню», — заключил автор.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.