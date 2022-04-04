«Российская армия прикрылась мощным оборонительным рубежом Днепра, это широкая река, которую украинские войска просто сейчас не могут форсировать…Южная стена создана. И создан сухопутный мост. С падением Мариуполя будет соединен южный театр военных действий, который из Крыма развивался, и восточный — Донбасс. Дальше, очевидно…будет окружение всей наиболее боеспособной группировки ВСУ на Донбассе», — сказал Анпилогов.
У Украины совершенно проигрышная ситуация: любая стратегия ведет к разгрому донецкой группировки. Киевские власти могут стараться создать какие-то препятствия для смыкания клещей, но это обречённый бой в чистом поле, заключил эксперт.
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