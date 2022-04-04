«Люди истощены физически, у них психологическое состояние крайне тяжелое. Очень многие находятся в подвалах, под завалами. Очень много раненых. Очень много детей…Если взять освобожденные районы неделю назад и сейчас, то ситуация потихонечку выравнивается. Появляются генераторы, подвозится вода, МЧС привозят гуманитарную помощь», — сказала Шишкина.
Жителям оказывается всяческая помощь, в первую очередь медицинская, но также решаются социальные вопросы, так как множество людей остались без документов, добавила эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.