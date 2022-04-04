Есть вероятность, что ВСУ и нацбатальоны используют мирных жителей в качестве банков крови, заявила эксперт.
«Да, к великому сожалению, такие случаи есть в истории конфликтов, и я надеюсь, что все подобное, если это имело место на Украине, будет тщательно расследовано. Закономерен вопрос: почему особое внимание к крови? Дело в том, что раненым военнослужащим ВСУ и тербатов прежде всего нужно переливание крови», — сказала Пономарёва.
Пока у специалистов нет прямых доказательств, но, учитывая опыт, который имел место в других конфликтах, подобное совершенно не исключено и на Украине, заключила эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.