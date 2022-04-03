«Большинство граждан США безграмотны исторически и политически. Им так долго лгали, а они так долго принимали эту ложь, что теперь они буквально обижены и напуганы правдой и теми, кто её говорит. Большинство граждан США научилось любить «грязь». У них нет ни достоверной информации, ни навыков критического мышления, чтобы отличить ложь западных правительств и СМИ от вопиюще очевидных фактов», — сказал Бентли.
Вся смерть, разрушения и страдания, вызванные этой войной, каждая капля крови с обеих сторон — на руках тех, кто начал, направил, продвигал, а теперь нагнетает и продлевает её — фашистских «сверхчеловеков», которые командуют правительствами США, Великобритании и ЕС, и контролируют их, добавил Бентли.
Полностью интервью можно прочитать здесь.