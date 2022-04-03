Большинство граждан США утратило способность критически мыслить и оценивать политическую информацию. Америка полностью поглощена пропагандой, рассказал в интервью Украина.ру военный корреспондент, волонтер, ветеран батальона «Восток» и батальона спецназа «Хан» (позывной «Техас»), уроженец Техаса (США) Расселл Бентли

«Большинство граждан США безграмотны исторически и политически. Им так долго лгали, а они так долго принимали эту ложь, что теперь они буквально обижены и напуганы правдой и теми, кто её говорит. Большинство граждан США научилось любить «грязь». У них нет ни достоверной информации, ни навыков критического мышления, чтобы отличить ложь западных правительств и СМИ от вопиюще очевидных фактов», — сказал Бентли. Запад против России. Но глобальный Юг не спешит поддерживать Европу и США © AP, John Minchillo, Pool

Вся смерть, разрушения и страдания, вызванные этой войной, каждая капля крови с обеих сторон — на руках тех, кто начал, направил, продвигал, а теперь нагнетает и продлевает её — фашистских «сверхчеловеков», которые командуют правительствами США, Великобритании и ЕС, и контролируют их, добавил Бентли.

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