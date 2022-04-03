Эмоциональные доводы о том, что спецоперацию России на Украине можно было не проводить, разбиваются о реальность и новейшие разведданные российской армии. Об этом в интервью Украина.ру рассказал экономист и политолог Александр Дудчак

«Если бы Россия не начала спецоперацию, то ВСУ вторглись бы в Донбасс. Тогда были бы десятки тысяч погибших граждан ДНР/ЛНР, и они бы вышли на границу с Россией. Им в любом случае нужно было втянуть Россию в конфликт, так зачем же ждать кровавых кадров по телевидению, чтобы те же самые умники потом говорили: "Что ж вы не защитили российских граждан Донбасса"», — сказал Дудчак. Дудчак: Экономику России нужно наполнить деньгами, но есть условие © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

России было необходимо нанести превентивный удар. Возможно, руководство России действительно в чьих-то глазах "пожертвовало имиджем", что не стало дожидаться гибели граждан ДНР/ЛНР. Но проблему нужно было решать — спецоперация это чистой воды вынужденная мера, заключил эксперт.

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