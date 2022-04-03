«Те, кто прибыл после, как беженцы — им нужно давать временное убежище, оказывать всемерную материальную помощь, а потом их тщательно проверять, кто они, что они и с какой целью прибыли в РФ. Потому что сейчас такая ситуация, что сюда могут проникнуть действительно недоброжелатели России, враждебные элементы», — сказала Шеслер.
Нужно очень внимательно относиться ко всем, кто прибывает сейчас в Россию. Автоматически распространить на всех облегченный порядок получения гражданства нельзя, заключила эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.