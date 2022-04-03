Переодетого нациста сейчас не отличить от настоящего беженца, пострадавшего от обстрелов ВСУ, поэтому беженцев надо тщательно проверять, рассказала в интервью Украина.ру руководитель Союза украинских политэмигрантов и политзаключенных Лариса Шеслер

«Те, кто прибыл после, как беженцы — им нужно давать временное убежище, оказывать всемерную материальную помощь, а потом их тщательно проверять, кто они, что они и с какой целью прибыли в РФ. Потому что сейчас такая ситуация, что сюда могут проникнуть действительно недоброжелатели России, враждебные элементы», — сказала Шеслер. Беженцы из Украины смогут работать в РФ без патентов © РИА Новости, Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Нужно очень внимательно относиться ко всем, кто прибывает сейчас в Россию. Автоматически распространить на всех облегченный порядок получения гражданства нельзя, заключила эксперт.

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