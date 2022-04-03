"Правила сообщества" иностранных соцсетей основаны на ультралиберальных, тоталитарных убеждениях их владельцев. Об этом в интервью Украина.ру рассказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

Иностранные соцсети слепо следуют ультралиберальной идеологии, подчеркнул сенатор. Директор «Лиги безопасного интернета» раскрыла, какие цели преследовал Facebook в России © Открытые источники

«Среди этих идеологических требований следует такое: блокируем все материалы, осуждающие операции по смене пола у детей…Они следуют из определённой идеологии — ультралиберальной идеологии, которая господствует сейчас в США. С ней мы примириться не можем. Правила сообщества — это подлог, который создан, чтобы убедить людей в том, что есть какая-то легитимная база у этих решений. У этих решений нет легитимной базы», — сказал Пушков.

Ультралиберализм — это тоталитаризм. Ультралибералы настаивают на своей идеологии и на своих так называемых правилах с истовостью и неистовостью, характерной для самых крайних диктатур. Мы, конечно, это не примем, заключил эксперт.

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