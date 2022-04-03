Иностранные соцсети слепо следуют ультралиберальной идеологии, подчеркнул сенатор.
«Среди этих идеологических требований следует такое: блокируем все материалы, осуждающие операции по смене пола у детей…Они следуют из определённой идеологии — ультралиберальной идеологии, которая господствует сейчас в США. С ней мы примириться не можем. Правила сообщества — это подлог, который создан, чтобы убедить людей в том, что есть какая-то легитимная база у этих решений. У этих решений нет легитимной базы», — сказал Пушков.
Ультралиберализм — это тоталитаризм. Ультралибералы настаивают на своей идеологии и на своих так называемых правилах с истовостью и неистовостью, характерной для самых крайних диктатур. Мы, конечно, это не примем, заключил эксперт.
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