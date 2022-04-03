Атака ВС Украины на Белгород удалась из-за того, что украинские вертолёты летели на предельно низкой высоте. О том, почему их не удалось нейтрализовать, рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

«Дело в том, что вертолету не нужна взлетно-посадочная полоса. Можно найти поляну в лесу, разместить там землянку, посадить туда техников, продумать систему подвоза топлива в ночных условиях, когда его поставляет одна машина, а не колонна. Рассредоточив эти вертолеты, можно добиться такого положения, когда они смогут выполнять определенные задачи, но их сложно будет обнаружить», — сказал Кнутов. Российские вертолеты устроили «ночную охоту» на украинскую технику © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

России необходимо задействовать спутниковую и радиотехническую разведку, чтобы отследить вертолёты противника. Возможно, высокоточное оружие «Краснополь», которое наводится с помощью лазеров на цель, будет направлено на то, чтобы вывести из строя большую часть этих вертолетов, заключил эксперт.

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