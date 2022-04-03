После нападения украинских вертолетов на Белгород придется выстроить систему ПВО вдоль всей российско-украинской границы. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

О ЧП на территории нефтебазы в Белгороде стало известно утром 1 апреля. По словам местного губернатора Вячеслава Гладкова, пожар начался из-за авиаудара с двух вертолетов ВСУ, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Военный эксперт рассказал, что сделает Россия, если Украина решит напасть на Курск, Брянск или Белгород © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Учитывая, что такое нападение произошло, нужно будет строить радиолокационные станции (РЛС) по обнаружению целей на крайне малых высотах. Там есть устройство для того, чтобы антенну вывести наверх, и она способна видеть все цели, которые пролетают над деревьями и на предельно малых высотах. Нужны радиолокационные станции и те же «Панцири», причем не один, а в паре, чтобы расчеты могли отдыхать и производилось обслуживание», — сказал Кнутов.

У России есть опыт такой работы в Сирии — там были попытки обстрелять авиабазу Хмеймим из РСЗО. Это более тяжёлая цель для системы ПВО, но российские военные отработали на 100%, подчеркнул эксперт.

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