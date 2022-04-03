О ЧП на территории нефтебазы в Белгороде стало известно утром 1 апреля. По словам местного губернатора Вячеслава Гладкова, пожар начался из-за авиаудара с двух вертолетов ВСУ, которые зашли на территорию России на низкой высоте.
«Учитывая, что такое нападение произошло, нужно будет строить радиолокационные станции (РЛС) по обнаружению целей на крайне малых высотах. Там есть устройство для того, чтобы антенну вывести наверх, и она способна видеть все цели, которые пролетают над деревьями и на предельно малых высотах. Нужны радиолокационные станции и те же «Панцири», причем не один, а в паре, чтобы расчеты могли отдыхать и производилось обслуживание», — сказал Кнутов.
У России есть опыт такой работы в Сирии — там были попытки обстрелять авиабазу Хмеймим из РСЗО. Это более тяжёлая цель для системы ПВО, но российские военные отработали на 100%, подчеркнул эксперт.
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