Видеохостинг YouTube заблокировал большинство каналов официальных российских СМИ. О том, последует ли за этим блокировка ресурса на территории РФ, рассказал в интервью Украина.ру председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

«YouTube, я считаю, находится на самой грани, прежде всего, он ответственен за цензурирование российских интернет-ресурсов, информационных ресурсов. Все наши главные телеканалы, все наши ведущие программы, всё заблокировано. Я думаю, что YouTube постепенно движется к тому, что он не будет работать на территории России. При сохранении нынешней политики YouTube я не вижу перспективы надежной, прочной работы в России», — сказал Пушков. «Решили "отменить" Россию»: Медведев раскритиковал Meta и YouTube © РИА Новости, Юлия Зырянова / Перейти в фотобанк

Ранее в России были заблокированы ресурсы Facebook и Instagram (Meta), признанные экстремистскими и запрещённые в РФ. Решение о блокировке было принято на фоне решения руководства компании Meta разрешить на своих ресурсах призывы к насилию и убийству по отношению к российским военнослужащим.

Полностью интервью можно прочитать здесь.