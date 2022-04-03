«YouTube, я считаю, находится на самой грани, прежде всего, он ответственен за цензурирование российских интернет-ресурсов, информационных ресурсов. Все наши главные телеканалы, все наши ведущие программы, всё заблокировано. Я думаю, что YouTube постепенно движется к тому, что он не будет работать на территории России. При сохранении нынешней политики YouTube я не вижу перспективы надежной, прочной работы в России», — сказал Пушков.
Ранее в России были заблокированы ресурсы Facebook и Instagram (Meta), признанные экстремистскими и запрещённые в РФ. Решение о блокировке было принято на фоне решения руководства компании Meta разрешить на своих ресурсах призывы к насилию и убийству по отношению к российским военнослужащим.
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