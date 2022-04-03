Вооружённые формирования киевской власти обрели новую мотивацию и приняли навязанную им идеологию. Об этом в эксклюзивном интервью Украина.ру рассказал Павел Губарев, экс-народный губернатор Донецкой области

«За 8 лет Минских соглашений армия Украины окрепла, а солдат не только научился воевать, но и принял новую идеологию как свою и готов за это умирать. По сути отказ от введения войск Россией в 2014 году позволил завершить окончательное формирование украинской нации. Хитрого плана не было, к сожалению», — сказал Губарев.

Павел Губарев в настоящее время находится в рядах российской армии, куда записался рядовым бойцом. Это первое интервью, которое он дал СМИ с начала спецоперации на Украине.

Полностью интервью можно прочитать здесь.