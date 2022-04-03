Павел Губарев дал Украине.ру своё первое интервью с момента начала спецоперации России. Сейчас он находится в рядах российской армии, куда записался рядовым бойцом

Собеседник издания выразил своё отношение к переговорам России и Украины во время проведения спецоперации. Павел Губарев рассказал о судьбе и будущем Украины © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«После того что мы видели на Украине, переговоры похожи на предательство. Нужна победа, и как можно быстрее. Быстро не победим — значит проиграем», — сказал Губарев.

Первые переговоры делегаций состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Затем представители России и Украины встречались 3 марта и 7 марта. В середине марта встречи решили проводить ежедневно в онлайн-режиме, однако 29 марта стороны провели очередную очную встречу — на этот раз в президентской резиденции в Долмабахче.

Полностью интервью можно прочитать здесь.