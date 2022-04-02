Спецоперация России на Украине проходит по всем правилам военной науки. У киевской власти нет никаких шансов отыграть ситуацию, рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов

У киевской власти совершенно проигрышная ситуация, любая стратегия приведет к разгрому донецкой группировки, подчеркнул эксперт. Анпилогов рассказал о российских ловушках для ВСУ © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«Мне кажется, что первый этап российское командование переиграло и добилось своих целей. Создав единую «пасть медведя», в которую украинский поросенок сам заполз — с севера до юга.

Второй этап — именно замыкание этой пасти, которая должна сомкнуться сначала на Донбассе, а потом, не исключено, что мы увидим стратегические окружение второго оборонительного рубежа, который сейчас Украина спешно возводит вдоль Днепра, на пока еще украинском правом берегу Днепра, находящемся под их контролем.

Но это как раз и есть третий этап, который для меня видится логичным. Ну а дальше посмотрим, насколько украинское руководство потеряло связь с реальностью, потому что сдаваться нужно уже сейчас, если рассматривать ситуацию с точки зрения военной науки», — сказал Анпилогов.

Но какой-то момент времени ВСУ будут тешить себя надеждами на фейковые контрнаступления, в которых практически исключительно погибает украинская армия, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.