У киевской власти совершенно проигрышная ситуация, любая стратегия приведет к разгрому донецкой группировки, подчеркнул эксперт.
«Мне кажется, что первый этап российское командование переиграло и добилось своих целей. Создав единую «пасть медведя», в которую украинский поросенок сам заполз — с севера до юга.
Второй этап — именно замыкание этой пасти, которая должна сомкнуться сначала на Донбассе, а потом, не исключено, что мы увидим стратегические окружение второго оборонительного рубежа, который сейчас Украина спешно возводит вдоль Днепра, на пока еще украинском правом берегу Днепра, находящемся под их контролем.
Но это как раз и есть третий этап, который для меня видится логичным. Ну а дальше посмотрим, насколько украинское руководство потеряло связь с реальностью, потому что сдаваться нужно уже сейчас, если рассматривать ситуацию с точки зрения военной науки», — сказал Анпилогов.
Но какой-то момент времени ВСУ будут тешить себя надеждами на фейковые контрнаступления, в которых практически исключительно погибает украинская армия, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.