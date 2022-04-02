Мариуполь - единичный случай, когда нацистские формирования взяли в заложники почти весь город. При освобождении Славянска и Краматорска такого не повторится, убеждён военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

«Мариуполь оказался единичным случаем, потому что именно там сразу всех жителей взяли в заложники. Была информация, что многие дома заминировали. Там окопалась группировка численность свыше 20 тысяч человек, которая смогла взять под контроль весь город. Причем центр был лучше защищен, чем окраины. На окраинах были определенные укрепрайоны, после взятия которых сразу удалось освободить десятки тысяч человек», — сказал Леонков. «Угрожают и берут в заложники». Интервью под обстрелами. Мариуполь © Украина.ру

Российская разведка сейчас пытается выяснить, как организована оборона нацистов в Славянске и Краматорске, и уже имеется некоторое представление о том, как они организуют эту оборону. И мы будем делать все, чтобы уберечь жизни наших военнослужащих и очистить города от нацистской заразы, заключил эксперт.

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