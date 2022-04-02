Освобождённый Мелитополь начинает новую жизнь без киевской власти. Об этом в интервью Украина.ру рассказал Артем Шарлай, помощник члена Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области

В Мелитополе налаживается мирная жизнь, люди спокойно ходят по улицам, работает коммунальное хозяйство, в домах тепло, есть горячая вода и электричество. Несмотря на это, настроения в городе неоднородны, подчеркнул эксперт. Российские военные доставили гуманитарную помощь в Мелитополь © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

«Восемь лет жители Мелитополя находились в информационном пузыре, выстроенном для них киевским режимом и его западными хозяевами…Сейчас в Мелитополе включены российские телеканалы — люди увидели жизнь под совершенно другим углом, увидели правду, избавляются от когнитивного диссонанса, вызванного украинской пропагандой», — сказал Шарлай.

Главное, что волнует жителей Мелитополя, которые поддерживают освобождение города, это вопрос с будущим — жители боятся возвращения военщины киевской нацистской власти, отметил собеседник издания.

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