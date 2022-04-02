Запад не будет платить за газ в рублях, но между Москвой и Брюсселем нашёлся компромисс. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель РИА Новости Пётр Акопов

«Это компромисс. Это имеет больше психологическое значение. Когда Запад заблокировал 2/3 наших золотовалютных резервов, нужно было застраховать новые платежи. Потому что все угрозы Макфола и остальных, что давайте получать газ из России, но не будем платить, а потратим деньги на что хотим или дадим их Украине, смешны, но это было возможно. Поэтому Путин перевел платежи в "Газпромбанк"», — сказал Акопов. «Ослабит Запад»: Австрия выступила против эмбарго на нефть и газ из РФ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Платят нам все равно в евро, в рубли мы переводим сами, но это важная психологическая демонстрация Западу и нам самим, что мы можем диктовать условия торговли энергоносителями, подчеркнул эксперт. Для торговли именно в рублях по биржевому курсу Россия не имеет возможностей, но платежи в евро и долларах всё равно гарантированы от ареста, заключил Акопов.

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