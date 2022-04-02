Риторика о готовности к миру и конструктивных переговорах с Украиной нужна, в первую очередь, незападным дипломатическим партнёрам России. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель РИА Новости Пётр Акопов

Переговоры с Украиной — это не более, чем дипломатическая дымовая завеса, утверждает эксперт. Хотят ли в Киеве мира? Что показали переговоры © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

«Эта риторика предназначена не для Запада…Это Китай, арабы, Турция и Европа. Кроме Северной Кореи, никто не скажет прямо, что согласны на ликвидацию Украины. Китай, Турция и арабы тоже ведут диалог с Западом, и им выгодно говорить, что Россия ведет конструктивные переговоры с Украиной. Мы таким образом даем им аргументы в игре с западным миром», — сказал Акопов.

В настоящий момент, к сожалению, нет возможности чётко объявить народу цели и задачи спецоперации, это невыгодно с точки зрения внешнеполитической игры, подчеркнул собеседник издания.

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