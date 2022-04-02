Идею Новороссии необходимо возродить. В этом нуждается, в первую очередь, сама Россия, рассказал в эксклюзивном интервью Украина.ру Павел Губарев, экс-народный губернатор Донецкой области

Губарев в настоящий момент находится в рядах российской армии и участвует в спецоперации на Украине как рядовой боец, связи с ним нет. Своими мыслями о Новороссии он поделился в качестве исключения. Проект «Новороссия» может отобрать у Украины пять областей - генерал © Facebook/Hennadii Moskal

«Идея Украины как части России, как Юга России — это только Новороссия. Это идея и для остальной России, идея обновления, новой системы координат. Идея Новой России, свободной от коррупционно-бюрократической накипи, идея Нового Русского Экономического Чуда. Идея силы, величия, новизны. Идея самоуважения, благополучия и достатка», — рассказал Губарев.

Подробнее об идее Новороссии Губарев напишет в своей новой книге, её рабочее название — "Прекрасная Россия будущего".

Полностью интервью можно прочитать здесь.