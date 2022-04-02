Переговоры с Украиной - лишь дымовая завеса, которую Россия выставила для англосаксов. На деле спецоперация необратима и будет доведена до конца, подчеркнул обозреватель РИА Новости Петр Акопов. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

В российской общественности существует мнение, что с Украиной возможно заключение невыгодного России мирного договора. Эти предположения безосновательны, уверен собеседник издания. Хотят ли в Киеве мира? Что показали переговоры © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

«Поймите, что все дипломатические заявления — это дымовая завеса над происходящим. Конфликт на Украине перешел в плоскость конфликта России с США и Западом. В рамках этого конфликта Россия пытается вернуть себе Украину, и я не вижу пока намеков, что Россия может отказаться от этой фактической, а не буквальной цели», — сказал Акопов.

Никакого соглашения, фиксирующего гарантии безопасности для Украины со стороны США или Турции, быть не может. Россия будет вести дела к демонтажу Украины как государства, и переговоры будут идти столько же, сколько проходит военная операция, заключил эксперт.

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