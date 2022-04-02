Россия проводит специальную военную операцию на Украине силами военнослужащих-контрактников, в то время как Украина находится на стадии тотальной войны и мобилизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный э военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов

Военкор Татарский назвал самый важный итог месяца спецоперации © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

С другой стороны, армия Украины насчитывает 260 тысяч человек, и, кроме того, в боевых действиях участвуют погранслужба, СБУ и националистические батальоны.

Кроме того, Украина провела мобилизацию.

Таким образом, силам РФ, ДНР и ЛНР со стороны киевского режима сейчас противостоят около 600 тысяч

«В такой классической ситуации война на истощение, эквивалентный размен, была невозможна для Российской федерации. Невозможно разменять 200 тысяч, а то и 150 тысяч, на 600 тысяч [военных]», — указал эксперт.

По его мнению, Россия очень разумно использовала фактор внезапности, в частности, с помощью которого, в частности, была уничтожена система ПВО Украины. Это и позволяет российским войскам проводить спецоперацию при численном преимуществе противника, рассказал Анпилогов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.