Он напомнил, что по оценкам Пентагона и западных спецслужб, РФ проводит операцию силами в 150-200 тысяч военнослужащих.
С другой стороны, армия Украины насчитывает 260 тысяч человек, и, кроме того, в боевых действиях участвуют погранслужба, СБУ и националистические батальоны.
Кроме того, Украина провела мобилизацию.
Таким образом, силам РФ, ДНР и ЛНР со стороны киевского режима сейчас противостоят около 600 тысяч
«В такой классической ситуации война на истощение, эквивалентный размен, была невозможна для Российской федерации. Невозможно разменять 200 тысяч, а то и 150 тысяч, на 600 тысяч [военных]», — указал эксперт.
По его мнению, Россия очень разумно использовала фактор внезапности, в частности, с помощью которого, в частности, была уничтожена система ПВО Украины. Это и позволяет российским войскам проводить спецоперацию при численном преимуществе противника, рассказал Анпилогов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.