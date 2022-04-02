По его мнению, размеры группировки ВСУ, сосредоточенной в Донбассе, доказывают, что власти Украины готовили такое нападение.
«Пора уже понять, что было необходимо нанести превентивный удар. Возможно, руководство России действительно в чьих-то глазах пожертвовало имиджем, что не стало дожидаться гибели граждан ДНР/ЛНР», — сказал политолог.
Он добавил, что страны блока НАТО, который продвигался всё дальше на восток, «оккупировали» Украину и «загадили её гражданам мозги нацистской идеологией».
Полностью интервью можно прочитать здесь.