Военная спецоперация РФ на Украине предотвратила нападение киевского режима на Донбасс и позволило избежать гибели десятков тысяч проживающих там российских граждан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист и политолог Александр Дудчак

Запорожский эксперт рассказал, что творилось в Мелитополе до проведения спецоперации © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«Пора уже понять, что было необходимо нанести превентивный удар. Возможно, руководство России действительно в чьих-то глазах пожертвовало имиджем, что не стало дожидаться гибели граждан ДНР/ЛНР», — сказал политолог.

Он добавил, что страны блока НАТО, который продвигался всё дальше на восток, «оккупировали» Украину и «загадили её гражданам мозги нацистской идеологией».

Полностью интервью можно прочитать здесь.