«Когда нет уверенности и происходят такие колебания [курса], то в цену закладываются "инфляционные ожидания", что приводит к удорожанию товара. Удерживать цену проблематично, придется где-то брать разницу. Если будет стабильность, все будет предсказуемо и не будет повода для повышения цены», — указал экономист.
Компаниям, сильно зависящим от поставок из-за рубежа, Дудчак рекомендует импортозамещение.
Случаями же откровенной спекуляции, когда товар имеется на складах, но магазин специально не пускает его в продажу в ожидании повышения цен, то с этим должна бороться Федеральная антимонопольная служба (ФАС), рассказал эксперт.
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