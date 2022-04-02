Нестабильность, колебания курса национальной валюты и большое количество импортного сырья и комплектующих благоприятствуют возникновению спекуляции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист и политолог Александр Дудчак

«Когда нет уверенности и происходят такие колебания [курса], то в цену закладываются "инфляционные ожидания", что приводит к удорожанию товара. Удерживать цену проблематично, придется где-то брать разницу. Если будет стабильность, все будет предсказуемо и не будет повода для повышения цены», — указал экономист.

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Случаями же откровенной спекуляции, когда товар имеется на складах, но магазин специально не пускает его в продажу в ожидании повышения цен, то с этим должна бороться Федеральная антимонопольная служба (ФАС), рассказал эксперт.

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