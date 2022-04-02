«Война — это всегда размен. Вы всегда тратите свои собственные усилия, живую силу, как это ни печально говорить, технику, на то, чтобы добиться результатов в войне», — указал эксперт.
Однако, если бы РФ не начала специальную военную операцию на Украине, то рано или поздно ей пришлось бы столкнуться с армией этой страны, но она была бы гораздо лучше подготовлена и перевооружена по стандартам НАТО, полагает Анпилогов.
Он добавил, что российская армия предупредила удар по Донбассу и Крыму, готовившийся киевским режимом.
Эксперт сослался на информацию о картах минных полей возле Крыма, в которых за несколько дней до начала специальной военной операции украинской стороной были проделаны проходы.
По словам Анпилогова, это служит доказательством того, что киевский режим готовился к наступлению на Крым.
Полностью интервью можно прочитать здесь.