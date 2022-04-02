Россия надеется на мир с лучшими условиями, чем существовавшие до начала военной операции на Украине, поэтому потери, которые она несёт, не бессмысленны. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов

«Война — это всегда размен. Вы всегда тратите свои собственные усилия, живую силу, как это ни печально говорить, технику, на то, чтобы добиться результатов в войне», — указал эксперт.

Однако, если бы РФ не начала специальную военную операцию на Украине, то рано или поздно ей пришлось бы столкнуться с армией этой страны, но она была бы гораздо лучше подготовлена и перевооружена по стандартам НАТО, полагает Анпилогов. «Пожертвовали собой». Военный эксперт о том, почему потери российской армии на Украине именно такие © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Он добавил, что российская армия предупредила удар по Донбассу и Крыму, готовившийся киевским режимом.

Эксперт сослался на информацию о картах минных полей возле Крыма, в которых за несколько дней до начала специальной военной операции украинской стороной были проделаны проходы.

По словам Анпилогова, это служит доказательством того, что киевский режим готовился к наступлению на Крым.

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