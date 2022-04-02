Выполняя специальную военную операцию на Украине, российская армия соблюдает правила ведения войны, в том числе, Женевскую конвенцию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов

Безпалько сказал, как видео с пытками российских военнослужащих сыграют против киевского режима © 9111.ru

«Запрещено жестокое обращение. Там целый раздел, он регулирует взаимоотношения стороны, которая взяла в плен солдат противника, и военнопленных. У военнопленных есть определенные права, но есть, конечно, и обязанности. Точно так же, есть и у стороны, которая осуществила пленение, в первую очередь — обязанности», — отметил эксперт.

Он указал, что Украина не соблюдает Женевские соглашения, и приводит соответствующие примеры.

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