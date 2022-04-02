Он напомнил, что одним из основных моментов данного международного соглашения являются правила обращения с военнопленными, в частности, запрещение пыток и издевательств.
«Запрещено жестокое обращение. Там целый раздел, он регулирует взаимоотношения стороны, которая взяла в плен солдат противника, и военнопленных. У военнопленных есть определенные права, но есть, конечно, и обязанности. Точно так же, есть и у стороны, которая осуществила пленение, в первую очередь — обязанности», — отметил эксперт.
Он указал, что Украина не соблюдает Женевские соглашения, и приводит соответствующие примеры.
Полностью интервью можно прочитать здесь.