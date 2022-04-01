Эксперт назвал единственную категорию лиц, которой выгоден подвешенный статус Южной Осетии
Эксперт назвал единственную категорию лиц, которой выгоден подвешенный статус Южной Осетии
© РИА Новости, Андрей Архипов / Перейти в фотобанк
Отвечая на вопрос о дополнительной нагрузке, которую может вызвать гипотетическое вхождение в состав РФ Южной Осетии (в мае-июне там может быть проведён соответствующий референдум), политолог сказал, что не имеет смысла делить территории страны на рентабельные и нерентабельные.

Любая попытка такого деления несёт в себе угрозу развала государства, отметил Дудчак.

 «А прирост территорий — это выгодно. Мы уже разбазарили земли, которые присоединяли цари, императоры и генсеки, и это было преступно. Сейчас ситуация меняется», — считает он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.