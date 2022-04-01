Бывший и. о. президента Украины Александр Турчинов напугал украинцев внешним видом на новом фото, которое 1 апреля появилось в сети

На снимке Турчинов, небрежно одетый в военную форму, позирует рядом с соратником Петра Порошенко Александром Погребиским. Лукашенко назвал общую черту Зеленского и Турчинова © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

«Наши селфи-войска. Представитель ЧВК Порошенко Турчинов выглядит максимально плохо. Опухший после пьянки, брюхо вываливается из формы», — прокомментировал фото Telegram-канал «Шептун».

Накануне, 31 марта, Турчинов отметил свое 58-летие. В интернете было опубликовано видео с его дня рождения, где ему вручили торт.

В настоящий момент Турчинов занимает должность главы штаба партии Порошенко «Европейская солидарность». После начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины он был замечен в Киеве, а также в западных регионах страны. Политик не принимает участия в боевых действиях, ограничиваясь съемками на фото и видео в военной форме с оружием среди позиций теробороны и раздачей интервью.