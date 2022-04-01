Покаяния оперной певицы Анны Нетребко за российскую спецоперацию на Украине иначе как предательством не назовешь. В сфере культуры должны последовать кадровые выводы, полагает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Такую точку зрения 1 апреля он выразил в своем Telegram-канале

Ранее Нетребко выложила у себя в соцсетях пост, в котором она заявила, что не является членом какой-либо партии или союзником «какого-либо лидера России». Она выразила сожаление, что некоторые ее заявления и действия могли быть неверно истолкованы, а с Владимиром Путиным она встречалась лишь несколько раз на официальных церемониях. Исполнительница заявила, что не получала никакой финансовой поддержки от РФ и является налоговым резидентом Австрии.

Царёв набросился на певицу Нетребко из-за позиции по спецоперации © РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Володин отметил, что в России есть деятели культуры, которые поддерживают армию страны, но есть и те, кто «убежал в другие страны, в теплые края — переждать». А еще хуже, подчеркнул он, вещать из-за рубежа с обвинительными высказываниями, как Нетребко.

«Иначе как предательством это не назовёшь. Голос есть, а совести нет. Жажда обогащения и славы перевесила любовь к Родине. А была ли любовь?» — написал спикер Госдумы.

Володин заявил, что парламент не снимает с повестки данный вопрос.

«Те, кто находится на обеспечении у государства, а значит — у народа и предал его, должны уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения, других сфер», — считает он.

Володин сообщил, что Госдума будет «обязательно спрашивать с министров и настаивать на кадровых решениях».