Французский актер Жерар Депардье не полностью понимает, что происходит на Украине, поскольку не погружен в политическую повестку дня. Об этом 1 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков рассказал о влиянии на переговоры авиаудара ВСУ по нефтебазе в Белгороде © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Депардье, скорее всего, не полностью понимает, что происходит, в силу того, что он не совсем погружен в политическую повестку дня. Он не понимает, что произошло на Украине в 2014 году, не понимает, что такое минские договоренности, не понимает, что такое Донецк и Луганск. Он вряд ли понимает, что такое бомбежки мирных людей, он вряд ли знает о националистических элементах. Мы при необходимости будем готовы все это ему рассказать и объяснить, чтобы он лучше понимал», — сказал Песков.

Ранее в СМИ сообщили, что получивший гражданство России Депардье заявил, что россияне не в ответе за действия лидера страны Владимира Путина.

Позже депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил лишить Депардье гражданства за заявления по Украине, а его недвижимость в РФ передать детям-сиротам.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.