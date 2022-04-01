Жестокое обращение с российскими военнопленными со стороны силовиков киевского режима является прямым следствием его пропаганды, «расчеловечивающей» жителей России. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов

«Украина поощряет такое отношение [издевательства], она расчеловечивает военнослужащих российских, более того, расчеловечивает жителей России эпитетами и определениями, которые не имеют отношения к реальности… И, что немаловажно, это проникает в официальную риторику, проникает во взаимоотношения, которые царят на поле боя», — рассказал эксперт.

Также он отметил, что, хотя Украина и не объявляла войны России, но Женевская конвенция предусматривает такие случаи: даже если военные действия не объявляются войной, стороны обязаны соблюдать права военнопленных.

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