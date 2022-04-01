«Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание комфортных условий для продолжения переговоров», — сказал он в ответ на вопрос, можно ли это происшествие оценивать как эскалацию конфликта.
В целом же, говоря об инциденте, представитель Кремля отметил, что оценку событиям должны давать «профессионалы, наши силовые ведомства».
При этом Песков подчеркнул, что превосходство Вооруженных сил РФ в воздухе в ходе спецоперации на Украине является абсолютным фактом.
В пятницу на нефтебазе АО «Белгороднефтепродукт» произошел пожар после того, как украинские вооруженные силы совершили два авиаудара. Жертв и пострадавших нет. Возгорание охватило резервуары с топливом, из-за этого эвакуируют жителей домов на трех улицах рядом с предприятием.