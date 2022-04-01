Авиаудар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Белгороде не создает комфортных условий для продолжения переговоров Москвы и Киева. Об этом 1 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Украина нанесла удар по объектам в Белгородской области – видео © пресс-служба Министерства облороны Украины / пресс-служба Министерства облороны Украины / Перейти в фотобанк

В целом же, говоря об инциденте, представитель Кремля отметил, что оценку событиям должны давать «профессионалы, наши силовые ведомства».

При этом Песков подчеркнул, что превосходство Вооруженных сил РФ в воздухе в ходе спецоперации на Украине является абсолютным фактом.

В пятницу на нефтебазе АО «Белгороднефтепродукт» произошел пожар после того, как украинские вооруженные силы совершили два авиаудара. Жертв и пострадавших нет. Возгорание охватило резервуары с топливом, из-за этого эвакуируют жителей домов на трех улицах рядом с предприятием.