Бывший американский морской пехотинец, 81-летний стрелок из Лас-Вегаса Джон Стром поехал на Украину, чтобы обучать местную молодежь, в том числе девушек, стрелять из автомата Калашникова. Об этом сообщила 31 марта британская газета Telegraph

Рада хочет разрешить украинцам безнаказанно стрелять по российским военным © CC0, Pixabay

Сам пожилой мужчина заявляет, что читал новости и посчитал, что «должен прийти на помощь».

Прибыв на Украину, бывший морской пехотинец начал учить девушек стрелять. По утверждению издания, он не первый иностранец с опытом использования оружия, который обучает местных жителей, однако самый пожилой из волонтеров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.