Чтобы добраться до Львова, постоялец дома престарелых Стром сначала отправился в Финикс, откуда долетел до Лондона, а после — до польского Кракова. Из Польши он на автобусе добрался до Львова.
Сам пожилой мужчина заявляет, что читал новости и посчитал, что «должен прийти на помощь».
Прибыв на Украину, бывший морской пехотинец начал учить девушек стрелять. По утверждению издания, он не первый иностранец с опытом использования оружия, который обучает местных жителей, однако самый пожилой из волонтеров.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.