Российские власти ведут «искусственное накачивание рубля». Об этом 31 марта заявила на брифинге директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд

Рубль рухнет? Абзалов о реальных последствиях отключения России от доллара © кадр видео Украина.ру

По ее словам, в администрации США убеждены, что санкции против России работают. Она заявила, что в России «драматическая инфляция», а инвесторы отказываются от вложений в экономику.

По ее словам, курс рубля больше не является адекватным индикатором положения дел в экономике РФ.

В начале марта доллар и евро обновили исторические максимумы — поднимались на Московской бирже до 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно.

Минувший четверг стал девятым днем роста рубля к доллару и евро, и в итоге за март они подешевели более чем на 12% — до 83,2 рубля и 92,5 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.

По словам главного аналитика АЛОР БРОКЕР Алексея Антонова, происходящее сейчас укрепление рубля далеко не предел — процесс в условиях ограничений на покупку и вывоз валюты, а также операции с ней, может продолжиться. Он считает, что доллар может снизиться до 50 и даже 30 рублей.