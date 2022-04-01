Британская газета Times 31 марта со ссылкой на правительственные источники написала, что Великобритания выступает против заключения слишком раннего, по ее мнению, мирного соглашения между Россией и Украиной

Удар по Белгороду, Зеленский лишил СБУ двух генералов, Британия меняет пушки на войну, коридор из Мариуполя. Хроника событий на Украине на утро 1 апреля © РИА Новости,

«Некоторые из наших союзников, возможно, слишком хотят, чтобы он (президент Украины Владимир Зеленский. — Ред.) договорился. Мы считаем, что Украина должна максимально улучшить свою позицию в военном отношении, прежде чем начинать переговоры», — заявил высокопоставленный источник.

По его словам, в число сторонников скорейшего мирного соглашения входят США, Франция и Германия.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

В начале недели в Стамбуле прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Также он назвал возможным скорое заключение мира между РФ и Украиной.