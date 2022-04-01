По данным издания, Британия обеспокоена действиями союзников, которые «чрезмерно стремятся» к скорейшему заключению мирного соглашения. В Лондоне полагают, что урегулирование должно быть достигнуто, когда Украина улучшит свои военные позиции.
«Некоторые из наших союзников, возможно, слишком хотят, чтобы он (президент Украины Владимир Зеленский. — Ред.) договорился. Мы считаем, что Украина должна максимально улучшить свою позицию в военном отношении, прежде чем начинать переговоры», — заявил высокопоставленный источник.
По его словам, в число сторонников скорейшего мирного соглашения входят США, Франция и Германия.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В начале недели в Стамбуле прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Также он назвал возможным скорое заключение мира между РФ и Украиной.