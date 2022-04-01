Граждане США должны немедленно покинуть территорию России и Украины. Об этом заявил 31 марта на брифинге представитель госдепартамента Нед Прайс

Медведев: Госдеп начинает сдавать свои "непоколебимые" позиции © РИА Новости, Юлия Зырянова / Перейти в фотобанк

Он отметил, что американское правительство серьезно относится к обязанности оповещать своих граждан о «событиях, способных повлиять на их безопасность» за пределами США.

Госдеп США уже выступал с таким призывом в начале марта.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.