«Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане покинули Россию и Украину», — сказал Прайс.
Он отметил, что американское правительство серьезно относится к обязанности оповещать своих граждан о «событиях, способных повлиять на их безопасность» за пределами США.
Госдеп США уже выступал с таким призывом в начале марта.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.