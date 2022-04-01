США должны прекратить попытки ограничить технологическое развитие России и не размахивать «санкционной дубиной». Об этом 1 апреля заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в Telegram-канале дипмиссии

Информационная война: посол Антонов осадил США после обвинений в кризисе © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк сказал Антонов.

Он подчеркнул, что новым пакетом антироссийских ограничений «в который раз администрация старается продемонстрировать свой бескомпромиссный настрой, безоглядно расширяя нелегитимные санкционные списки».

«Рестрикции, как всегда, сопровождаются ничем не подкрепленными обвинениями и инсинуациями. <…> На деле речь идет о целенаправленных попытках ограничить технологическое развитие нашей страны. Дошло до того, что минфин США теперь грозит санкциями за любое взаимодействие с Россией в аэрокосмической сфере, несмотря на заверения НАСА о крайней заинтересованности в сохранении диалога», — добавил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.

В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив.