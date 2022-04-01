Канцлер Австрии Карл Нехаммер 31 марта в беседе с газетой Kronen Zeitung высказался против введения эмбарго на поставки нефти и газа из России

«А не будут платить, отключим газ!» Как Россия будет торговать газом с Европой — за доллары и евро © коллаж Украина.Ру Олафом Шольцем.

«Санкции имеют смысл лишь при условии, что они ослабляют того, для кого они предназначены, а не того, кто их вводит», — подчеркнул Нехаммер.

Канцлер пояснил, что видит своей задачей обеспечение безопасности поставок энергоресурсов. В то же время глава австрийского правительства заявил о необходимости ослабить зависимость от российского газа. Также он призвал дождаться подробностей по переходу на оплату рублями в газовых контрактах.

«Давайте судить не об объявлениях, а о фактах. OMV (австрийская нефтяная компания — ред.) еще не получила никакого уведомления, и у компании есть долгосрочные контракты в евро до 2040 года», — заключил австрийский политик.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.

В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив.